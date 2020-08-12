«Нидерланды вместе с другими членами ЕС осуждают насилие в отношении мирных протестующих в Белоруссии после выборов и призывают политическое руководство [республики] вступить в подлинный диалог с гражданским обществом», — говорится в сообщении МИД Нидерландов.
Je déplore la violente répression des manifestations pacifiques qui ont suivi les élections en Biélorussie. La liberté d'expression & de la presse sont des droits fondamentaux pr toute l'Europe.
J’encourage les autorités à libérer immédiatement les citoyens injustement arrêtés. — Philippe Goffin (@PhGoffin) August 11, 2020
«Я осуждаю жестокое подавление мирных протестов, последовавших после выборов в Белоруссии. И призываю власти Белоруссии немедленно отпустить несправедливо арестованных граждан», — заявил он.