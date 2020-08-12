«Нидерланды вместе с другими членами ЕС осуждают насилие в отношении мирных протестующих в Белоруссии после выборов и призывают политическое руководство [республики] вступить в подлинный диалог с гражданским обществом», — говорится в сообщении МИД Нидерландов.