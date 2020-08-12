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Бельгия и Нидерланды обратились к властям Белоруссии 

Алиса Селезнёва и ещё 18 30 минут назад
МИД Нидерландов выступил с осуждением применения насилия против мирных протестующих в Белоруссии. В свою очередь министр иностранных, европейских дел и обороны Бельгии Филипп Гоффен потребовал освободить «несправедливо арестованных» в Белоруссии граждан. Об этом пишет ВЗГЛЯД.
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Как сообщал «Рамблер», массовые акции протеста начались в Белоруссии с 9 августа после окончания голосования на выборах президента страны и сопровождались столкновениями протестующих с силовиками. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. Однако его главная соперница Светлана Тихановская не признала результаты голосования.

«Нидерланды вместе с другими членами ЕС осуждают насилие в отношении мирных протестующих в Белоруссии после выборов и призывают политическое руководство [республики] вступить в подлинный диалог с гражданским обществом», — говорится в сообщении МИД Нидерландов.

В свою очередь министр иностранных, европейских дел и обороны Бельгии Филипп Гоффен напомнил в Twitter, что «свобода выражения и свободная пресса являются фундаментальными правами всей Европы».

«Я осуждаю жестокое подавление мирных протестов, последовавших после выборов в Белоруссии. И призываю власти Белоруссии немедленно отпустить несправедливо арестованных граждан», — заявил он.

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В мире , Видео , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Бельгия , Нидерланды
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