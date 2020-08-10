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Французский врач предупредил, что вторая волна коронавируса будет иной 

Свободная пресса 31 минуту назад
Вторая волна коронавируса будет иной
Фото: Reuters
Член Научного совета Франции по борьбе с коронавирусной инфекцией Пьер-Луи Дрюе заявил, что на Европу осенью начнёт надвигаться вторая волна Covid-19, но «она будет совершенно другой».
Об этом специалист рассказал в интервью Ouest-France.
Он предостерёг от того, чтобы власти и граждане европейских стран расслаблялись в противостоянии пандемии коронавируса.
Напомним, что во Франции через приложение StopCovid отслеживаются все контакты людей, переболевших указанной инфекцией.
Пьер-Луи Дрюе сетует, что многим французам категорически не нравится то, что через данное приложение собираются их персональные данные.

«Но часто они не видят никаких проблем в своём присутствии на Facebook или Twitter», — комментирует эксперт опасения сограждан, приводя в пример страны Юго-Восточной Азии, где «граждане более ответственны».

Помимо этого, учёный подчеркнул, что на сегодняшний день специалистам неясно, как долго могут удерживаться в организме переболевшего антитела, ведь, эта инфекция «преподносит сюрпризы».
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В мире , Франция
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