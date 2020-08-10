Россияне отреагировали на победу Лукашенко 

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, рады ли они победе Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии.
Как выяснилось, 43% опрошенных не рады такому результату.
«Я ждал победы другого кандидата. Отношения с РФ строились бы заново — с чистого листа», — высказались участники.
32% респондентов, напротив, обрадовались его победе.
«России нужен именно он. И для Белоруссии он самый достойный лидер», — подчеркнули россияне.
А 25% ответили: «Безразлично».
В опросе приняли участие 7561 человек.
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии, Александр Лукашенко набирает 80,23 процента избирателей, за Светлану Тихановскую проголосовали 574 тысячи человек, или 9,90 процентов. Против всех кандидатов высказались 6,02 процента избирателей. За Анну Канопацкую проголосовали 1,68 процента, Андрей Дмитриев набрал 1,04 процента, а Сергей Черечень — 1,13 процента.
В ЦИК добавили, что эти результаты уже вряд ли изменятся.