За Тихановскую в Москве проголосовало более 40% белорусов 

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на Sputnik Беларусь опубликовал результаты подсчета голосов в рамках президентских выборов в Белоруссии, который был проведен в посольстве республики в Москве. Оказалось, что показатели Лукашенко и Тихановской были близки.

Так, по данным журналистов, за действующего президента страны проголосовали 2018 человек, обеспечив ему поддержку 51,4% граждан Белоруссии, посетивших посольство в российской столице. За Тихановскую проголосовали 1663 избирателя (42,3%). За Сергея Череченя свой голос отдали всего 29 человек — это менее 1%.

Ранее, как сообщал «Рамблер», доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что на многих избирательных участках страны поддержка политика оценивается на уровне 70-90%.

Она намекнула, что выборы в стране были сфальсифицированы, поскольку, по ее словам, ситуация, когда на одном участке за Тихановскую голосуют 90%, а на другом — всего 3%, невероятна.