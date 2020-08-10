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За Тихановскую в Москве проголосовало более 40% белорусов 

Павел Тиунов 1 час назад
За Тихановскую в Москве проголосовало более 40% белорусов
Фото: ТАСС
Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на Sputnik Беларусь опубликовал результаты подсчета голосов в рамках президентских выборов в Белоруссии, который был проведен в посольстве республики в Москве. Оказалось, что показатели Лукашенко и Тихановской были близки.
Так, по данным журналистов, за действующего президента страны проголосовали 2018 человек, обеспечив ему поддержку 51,4% граждан Белоруссии, посетивших посольство в российской столице. За Тихановскую проголосовали 1663 избирателя (42,3%). За Сергея Череченя свой голос отдали всего 29 человек — это менее 1%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что на многих избирательных участках страны поддержка политика оценивается на уровне 70-90%.
Она намекнула, что выборы в стране были сфальсифицированы, поскольку, по ее словам, ситуация, когда на одном участке за Тихановскую голосуют 90%, а на другом — всего 3%, невероятна.
По официальным данным белорусского Центризбиркома, на прошедших выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,23% голосов.
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В мире , Александр Лукашенко , Центризбирком России , ИА Sputnik , Москва
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