Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана 

"Хотя Насрулла — наш большой враг на северном фронте, самую большую проблему он представляет собой для Ливана внутри Ливана. Мы видим трагедию, случившуюся в Ливане. Государство Израиль предложило помощь и содействие", — приводит заявление Ганца его пресс-служба.

"Подумайте, что произойдет, если это повторится с иранским оружием в ливанских деревнях. В Ливане под одной крышей есть гостевые комнаты и комнаты для хранения ракет. И если эта ракета взорвется, гостевая комната тоже разрушится, и гражданское общество в Ливане заплатит высокую цену. Как военное ведомство, мы сталкиваемся с врагами, которые хранят оружие в гражданских объектах. Если нам не оставят иного выбора, кроме как сражаться, это может привести к тяжелым последствиям", — добавил Ганц.

В минувшую пятницу генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил в телеобращении, что сообщения о наличии оружия движения "Хезболлах" в порту Бейрута, где произошел мощный взрыв, не соответствуют действительности, такие слухи призваны политизировать трагедию.

Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. Погибли 158 человек, более шести тысяч получили ранения.