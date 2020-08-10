Лукашенко рассказал, как он спас лидеров оппозиции 

«Но самое странное, что меня насторожило ночью: с вечера вчера мы получили оперативную информацию от этого так называемого объединенного штаба. Кто-то же додумался их всех вместе собрать в одно здание. И журналистов еще оппозиционных. Всего где-то 55 человек. И из них есть еще человек, который, наверное, с головой дружит, — позвонил нам и попросил государство взять под охрану этот офис. Испугались. Нужна была сакральная жертва. Понимаете, окружили этот офис, и кто его знает, кто окружил… И нам пришлось 120 человек выделить для того чтобы контролировать ситуацию вокруг этого офиса. Не дай бог отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому вынуждены были взять их под охрану. Они это не ценят. Скоро оценят», — поведал Лукашенко.
«Но мы разберемся с каждым, кто сегодня провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки. Думаю, что и у них мозги повернутся в нужном направлении, и они поймут, что просто жгут под своими ногами землю. Допустить этого мы не можем», — добавил белорусский лидер. По его словам, сообщает пресс-служба президента Белоруссии, некие «определенные люди, находясь за рубежом, кукловодят, получая за это большие деньги, а пацанье — участники несанкционированных акций — этого не понимает».
«Но если в 200 м от Дворца Независимости собирают толпу, и по телефону мы слышим: нам надо тысяч 100, чтобы идти на штурм Дворца Независимости… Какая реакция будет правоохранительных органов? Это хорошо, что ОМОНовцы их удержали. Если бы они дошли до Дворца Независимости, там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось. Поэтому надо сказать спасибо этим ребятам — ОМОНовцам — они их уберегли от критического шага. Ситуация была не катастрофической, но весьма опасной для людей, которых толкнули на улицы», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.