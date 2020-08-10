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Лукашенко заявил о планах протестующих взять штурмом органы власти 

ИА Regnum 1 час назад
Взять штурмом: Лукашенко раскрыл планы протестующих
Фото: ТАСС
В Белоруссии протестующие пытались взять штурмом органы власти в двух населенных пунктах, заявил 10 августа победивший на выборах президента республики Александр Лукашенко.

«Они (протестующие) в Новогрудке и Кореличах, по-моему (эта информация подтверждается), штурмом хотели взять органы власти», — цитирует Лукашенко БелТА.

По его словам, организаторы акций бросили 200−300 человек на юг страны, где в одном из городов был окружен районный исполком.
Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержало 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.
В ночь на 10 августа в Минске начались несанкционированные акции протеста, связанные с результатами выборов президента Белоруссии. Сотрудники правоохранительных органов активно применяли водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие.
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В мире , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России
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