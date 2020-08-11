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В Минске устраняют последствия беспорядков 

РИА Новости и ещё 41 2 часа назад
В Минске устраняют последствия беспорядков
Фото: РИА Новости
Коммунальные службы устраняют последствия массовых акций протеста, произошедших минувшей ночью в районе метро Пушкинская в Минске.
Как передает корреспондент РИА Новости, метрополитен во вторник утром работает в обычном режиме, доступ в закрытые накануне центральные станции свободен.
На Пушкинской активное движение: заспанные минчане спешат на службу. В районе пересечения проспекта Пушкина и улицы Притыцкого перевернуты урны с мусором и бетонные вазоны для цветов, работают коммунальщики, которые возвращают объекты на свои места, подметают улицы и приводят в порядок вытоптанные участки газона. Мусор загружают в тракторный прицеп. Всего в районе Пушкинской работают несколько десятков дворников. На улице дежурят сотрудники милиции.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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Комментарии
В мире , Светлана Тихановская , Центризбирком России , Минск
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