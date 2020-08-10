Еврокомиссия обратилась к Лукашенко 

Harassment & violent repression of peaceful protesters has no place in Europe.



Fundamental rights in #Belarus must be respected.



I call on the Belarusian authorities to ensure that the votes in yesterday’s election are counted & published accurately. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 10, 2020 Власти Белоруссии должны точно подсчитать голоса избирателей на президентских выборах. Об этом председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в своем твиттере.

Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.

Сегодня в Министерстве внутренних дел (МВД) Белоруссии сообщили, что в ходе акций, которые прошли в 33 городах страны, были задержаны около трех тысяч человек, в том числе примерно тысяча в Минске, никто не погиб, пострадали более 50 гражданских лиц и 39 сотрудников милиции. Некоторые из пострадавших были доставлены в больницы.

«Притеснениям и жестоким репрессиям мирных демонстрантов нет места в Европе», — заявила сегодня фон дер Ляйен.

Она призвала власти Белоруссии обеспечить соблюдение в стране основных прав и свобод человека и точный подсчет и публикацию голосов, отданных избирателями.