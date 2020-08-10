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Еврокомиссия обратилась к Лукашенко 

Артём Кульша 1 час назад
Еврокомиссия обратилась к Лукашенко
Фото: РИА Новости
Власти Белоруссии должны точно подсчитать голоса избирателей на президентских выборах. Об этом председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в своем твиттере.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.
Сегодня в Министерстве внутренних дел (МВД) Белоруссии сообщили, что в ходе акций, которые прошли в 33 городах страны, были задержаны около трех тысяч человек, в том числе примерно тысяча в Минске, никто не погиб, пострадали более 50 гражданских лиц и 39 сотрудников милиции. Некоторые из пострадавших были доставлены в больницы.

«Притеснениям и жестоким репрессиям мирных демонстрантов нет места в Европе», — заявила сегодня фон дер Ляйен.

Она призвала власти Белоруссии обеспечить соблюдение в стране основных прав и свобод человека и точный подсчет и публикацию голосов, отданных избирателями.
Комментарии 2
В мире , Александр Лукашенко , Еврокомиссия , МВД
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