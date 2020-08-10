Жители Минска намерены сегодня выйти на акцию протеста на улице Немига. Об этом сообщает Znak.com

По данным издания, опрошенные им жители столицы Белоруссии «настроены решительно», однако не знают, к чему может привести сегодняшняя акция.

«Мы будем выходить, пока нас не убьют», — пояснила одна из минчанок.

При этом участники опроса отметили, что «разочарованы действиями оппозиции во время вчерашней акции», так как отсутствие координации и лидера протеста «свело все усилия к нулю».

«Рамблер» писал, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После окончания голосования в Минске началась акция протеста. Между ее участниками и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения. В МВД заявили о задержании более трех тысяч протестующих.

Правозащитники рассказали о пострадавших и одном погибшем.