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Минчане заявили о готовности выйти на акцию протеста 

Алиса Селезнёва 45 минут назад
Жители Минска намерены сегодня выйти на акцию протеста на улице Немига. Об этом сообщает Znak.com.
В центре Минска прогремели взрывы
По данным издания, опрошенные им жители столицы Белоруссии «настроены решительно», однако не знают, к чему может привести сегодняшняя акция.

«Мы будем выходить, пока нас не убьют», — пояснила одна из минчанок.

При этом участники опроса отметили, что «разочарованы действиями оппозиции во время вчерашней акции», так как отсутствие координации и лидера протеста «свело все усилия к нулю».
«Рамблер» писал, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После окончания голосования в Минске началась акция протеста. Между ее участниками и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения. В МВД заявили о задержании более трех тысяч протестующих.
Правозащитники рассказали о пострадавших и одном погибшем.
В свою очередь президент Александр Лукашенко заявил, что акции протеста в Белоруссии управляются из-за рубежа, и пообещал не дать «разорвать страну».
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , МВД , Минск
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