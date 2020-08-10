Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юге Норвегии зафиксирована вспышка коронавируса 

ИА Regnum и ещё 1 56 минут назад
В Норвегии зафиксирована вспышка коронавируса
Фото: Reuters
В муниципалитете Эндре-Эстфолд к югу от Осло введены строгие ограничения. За последние дни положительные результаты на наличие коронавирусной инфекции показали тесты, взятые у 59 человек. Об этом 9 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Это критическая ситуация», — передает слова председателя муниципалитета Сакса Фрёшауга издание Västerbottens-Kurier.

По данным журналистов, с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции, в муниципалитете закрыты центры досуга, дошкольные учреждения, библиотеки, спортивные сооружения и места для купания. Сотрудников муниципальных служб здравоохранения обязали носить защитные средства органов дыхания и полости рта в течение всей рабочей смены, а не только при контакте с пациентами.
Проведение любых публичных мероприятий, независимо от числа их участников, находится по запретом. Сообщается, что жителям разрешено общаться только в пределах собственного дома.

«В муниципалитете Эндре-Эстфолд сейчас используется самые сильные инструменты, которые у нас есть, чтобы замедлить распространение (прим. : коронавирусной инфекции)», — добавил Фрёшауг.

Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
ИА Regnum: последние новости
В Белоруссии пропал доступ к Telegram, Twitter, Instagram и WhatsApp В Белоруссии пропал доступ к Telegram, Twitter, Instagram и WhatsApp СМИ: Белорусская оппозиция публикует планы «майдана» СМИ: Белорусская оппозиция публикует планы «майдана» Премьер-министр Украины высказался о поездке Медведчука в Крым Премьер-министр Украины высказался о поездке Медведчука в Крым
Комментарии
В мире , Норвегия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
Самолет Лукашенко вылетел из Минска
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Видео
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
00:37
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
Происшествия Общество
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
00:36
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
Общество В мире
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
00:33
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
Происшествия В мире
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
01:11
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
В мире
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
00:26
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
Происшествия
Появилось видео крушения самолета под Калугой
01:02
Появилось видео крушения самолета под Калугой
Происшествия
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
00:38
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
В мире
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение