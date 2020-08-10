Западные журналисты, комментируя события минувшей ночи в Белоруссии , пришли к выводу, что белорусские власти столкнулись с небывалой «яростью народа», сообщает газета «Взгляд». Президента страны Александра Лукашенко назвали «последним диктатором в Европе», который независимо от исхода ситуации «выйдет из выборов» ослабленным.

Авторы польского издания Rzeczpospolita отметили, что жесткое подавление акций протеста скажется на белорусско-польских отношениях: в частности, речь идет о переговорах о поставках нефти, результаты которых уже не кажутся столь очевидными.

«Политический диалог будет трудно поддерживать, если Лукашенко выберет силовое решение (вопроса о митингах)», — говорится в статье.

При этом отмечается, что «никто в мире» не верит в победу действующего президента Белоруссии в выборах.

Американская газета The New York Times пишет, что это первые антиправительственные выступления такого масштаба в стране за последние десятилетия. Причиной снижения популярности Лукашенко журналисты назвали экономический спад, который произошел из-за того, что «Россия все менее охотно финансирует Белоруссию».

Профессор Университета Альберты Дэвид Марплс заявил английскому изданию The Guardian, что Лукашенко оказался в ситуации, которая покажет, насколько он храбрый.

«Мне кажется, что вся страна действительно выступает за перемены», — отметил эксперт.

Редакторы немецкого издания Der Spiegel назвали статью о ситуации в республике «Кровавая ночь выборов в Белоруссии».

Журналисты подчеркнули, что десятки тысяч протестующих выступили против «фальсификации выборов». Они назвали Лукашенко «последним диктатором в Европе», а также напомнили, что в стране до сих пор не отменена смертная казнь.

По мнению авторов французской газеты Le Monde, 9 августа 2020 года «навсегда останется в книгах белорусской истории», поскольку в этот день власть «содрогнулась перед лицом народа».

Наконец, испанская газета El Pais подчеркнула, что Лукашенко выйдет из всей истории с выборами «ослабленным». На то повлияют, не только итоги противостояния с оппозицией, но и напряженность в отношениях с Россией.