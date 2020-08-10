Иностранный след: Лукашенко рассказал о протестах

Победивший на выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил об иностранном следе в ситуации с протестами в республике.
По его словам, власти Белоруссии во время протестов «отфиксировали» звонки из Польши, Великобритании и Чехии.
«Управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — сказал Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержало 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.
В ночь на 10 августа в Минске начались несанкционированные акции протеста, связанные с результатами выборов президента Белоруссии. Сотрудники правоохранительных органов активно применяли водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие.