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Лукашенко заявил об иностранном следе в ситуации с протестами 

ИА Regnum 1 час назад
Иностранный след: Лукашенко рассказал о протестах
Фото: РИА Новости
Победивший на выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил об иностранном следе в ситуации с протестами в республике.
По его словам, власти Белоруссии во время протестов «отфиксировали» звонки из Польши, Великобритании и Чехии.

«Управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержало 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.
В ночь на 10 августа в Минске начались несанкционированные акции протеста, связанные с результатами выборов президента Белоруссии. Сотрудники правоохранительных органов активно применяли водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие.
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В мире , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , Польша , Великобритания , Чехия
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