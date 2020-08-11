Президент Ливана принял отставку правительства 

Президент Ливана Мишель Аун принял отставку правительства страны. При этом он поручил его членам выполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Ранее премьер Ливана Хасан Диаб заявил, что его кабинет складывает полномочия, отметив, что «система коррупции оказалась сильнее ливанского государства». Решение было принято на фоне протестов, начавшихся после взрыва в порту Бейрута 4 августа. Инцидент унёс жизни более 150 человек.

Правительство Ливана в полном составе ушло в отставку, заявил премьер-министр страны Хасан Диаб в обращении к народу.

«Мы хотим открыть двери к национальному спасению нашей родины. Я заявляю сегодня об отставке этого правительства», — цитирует его телеканал LBCI.

По его словам, «система коррупции оказалась сильнее ливанского государства».

Диаб также заявил, что представители предыдущей власти «развернули травлю правительства и настроили против него народ».

Кроме того, по словам экс-премьера, взрыв, произошедший в порту Бейрута 4 августа 2020 года, стал следствием «коррупционной системы страны».

Отставку кабмина принял президент Ливана Мишель Аун. Вместе с тем глава государства поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

«Президент республики генерал Мишель Аун получил письменное заявление об отставке от премьер-министра Хасана Диаба сегодня в президентском дворце в Баабде», — говорится в заявлении главы государства.

Напомним, что в столице Ливана 4 августа прогремел мощный взрыв. Причиной инцидента стала детонация свыше 2,7 тыс. тонн селитры, конфискованной у нарушителей и хранившейся в порту Бейрута. В результате взрыва погибли свыше 150 человек. Повреждения городских объектов оказались столь велики, что, по разным оценкам, без жилья могли остаться свыше 300 тыс. человек.

Несколько дней спустя, 8 августа, в Бейруте начались массовые антиправительственные митинги, которые переросли в столкновения с сотрудниками полиции. Манифестанты требовали отставки кабмина, обвиняя чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту.

В первый день беспорядков пострадали более 70 сотрудников ливанских правоохранительных органов, один погиб.

По данным ливанских СМИ, в ходе акций протеста 8 августа демонстранты в Бейруте ворвались в здания министерств экономики и энергетики, а 9 августа — в здания министерств труда и по делам беженцев.

Выступления протестующих возобновились и 10 августа. В ходе новой волны столкновений демонстранты забрасывали представителей полиции камнями и требовали отставки правительства Ливана. По данным СМИ, незадолго до выступления премьер-министра страны, в ходе которого он заявил сложении полномочий членов кабмина, полиция начала разгон демонстрантов.

Позднее стало известно, что ливанская армия восстановила контроль над центром Бейрута. Военные вытеснили демонстрантов с центральных площадей и улиц, которые прилегают к зданию парламента. При этом правоохранители применяли слезоточивый газ.

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов , требования об отставке правительства звучали и до взрыва в порту.

Напомним, массовые волнения начались в Ливане в октябре 2019 года. По всей стране прошли антиправительственные демонстрации, участники которых требовали проведения экономических реформ и настаивали на наказании политиков, замешанных в коррупции. В ноябре правительство страны во главе с Саадом Харири подало в отставку, в начале 2020 года был сформирован кабмин под руководством Хасана Диаба.

Правительство Диаба в марте объявило дефолт по выплате внешнего долга. Сложная ситуация в экономике привела к существенному подорожанию продуктов питания. По данным СМИ, в мае цены на продукты в стране выросли в среднем более чем на 50%.

«Несколько месяцев продолжались эти протесты, направленные против правительства, против того, что правительство не может разрешить достаточно длительно продолжающийся социально-экономический кризис в Ливане, прекратить снижение уровня жизни, рост безработицы. Все эти проблемы стали причиной протестных манифестаций. Этот взрыв, гибель людей и разрушения в Бейруте — они подлили масла в огонь», — сказал Долгов в беседе с RT.

Эксперт отметил, что подобные события происходили в Ливане и раньше, государство существовало без правительства на протяжении какого-то времени. Долгов не исключает, что в сложившейся ситуации могут быть заинтересованы внешние силы, которые пытаются использовать сложившийся в Ливане социально-экономический кризис в своих целях.