Лукашенко признал прошедшие выборы праздником 

«Спасибо за то, что, несмотря на обстановку в мире, особенно с эпидемией, вы не побоялись, как истинный генерал, приехали в Белоруссию, чтобы воочию лицезреть ситуацию, особенно в этот электоральный период. Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст замечания, предложения, если какие-то были по ходу избирательной кампании», — сказал Лукашенко, добавив, что власти хотели подарить белорусам праздник.

Он отметил, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке. По мнению Лукашенко, после объявления окончательных результатов она может быть еще выше. При этом президент посетовал, что «кому-то захотелось испортить этот праздник».

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.