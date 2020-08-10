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Лукашенко признал прошедшие выборы праздником 

Lenta.ru 1 час назад
Лукашенко признал прошедшие выборы праздником
Фото: РИА Новости
Президентские выборы в Белоруссии прошли как праздник. Об этом заявил действующий глава государства Александр Лукашенко на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает БЕЛТА.

«Спасибо за то, что, несмотря на обстановку в мире, особенно с эпидемией, вы не побоялись, как истинный генерал, приехали в Белоруссию, чтобы воочию лицезреть ситуацию, особенно в этот электоральный период. Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст замечания, предложения, если какие-то были по ходу избирательной кампании», — сказал Лукашенко, добавив, что власти хотели подарить белорусам праздник.

Он отметил, что выборы прошли при рекордной за всю историю явке. По мнению Лукашенко, после объявления окончательных результатов она может быть еще выше. При этом президент посетовал, что «кому-то захотелось испортить этот праздник».
Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.
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Комментарии 1
В мире , Политика , СНГ , Сергей Лебедев , Александр Лукашенко
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