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В Белоруссии задержали три тысячи протестующих 

Национальная Служба Новостей 44 минуты назад
В Белоруссии задержали три тысячи протестующих
Фото: Национальная Служба Новостей
Три тысячи человек были задержаны в Белоруссии за участие в несанкционированных акциях протеста. Об этом, как передает РБК, сообщило МВД республики.
Около тысячи протестующих было задержано в Минске, и более двух тысяч в других областях республики.
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В мире , Происшествия , МВД
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