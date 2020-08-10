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Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии 

Алиса Селезнёва 13 минут назад
Президент Александр Лукашенко заявил, что акции протеста в Белоруссии управляются из-за рубежа, и пообещал не дать «разорвать страну». Слова белорусского лидера привело издание БелТа.
"Лукашенко обезумел от паники"
Как сообщал «Рамблер», по данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на прошедших 9 августа выборах с результатом в 80,23% голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская результаты выборов не признала. После голосования в Белоруссии начались акции протеста. В МВД заявили о задержании более трех тысяч протестующих. Правозащитники рассказали о пострадавших и одном погибшем.

«Нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали (…) Ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что ранены «около 25 ребят из ОМОНа», по которым «специально, целенаправленно били».
При этом Лукашенко подчеркнул, что протесты управляются из-за рубежа, в частности, из Чехии.

«Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. (…) Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей», — заявил он.

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В мире , Видео , Европа , СНГ , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России
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