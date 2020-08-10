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Как Запад отреагирует на победу Лукашенко 

Артём Кульша и ещё 6 17 минут назад
Запад поддержит белорусскую оппозицию, а не президента страны Александра Лукашенко. Об этом, как сообщает «Лента.ру», заявил немецкий политолог Александр Рар.
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, Лукашенко набрал 80,23% голосов. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.
Сегодня Рар, автор нескольких книг о президенте России Владимире Путине, принял участие в конференции по вопросам российско-немецких отношений. В ходе нее он выразил уверенность, что Запад поддержит оппозицию, а не Лукашенко, тот это понимает и сейчас бежит договариваться с Россией.

«Все будет, как было: Лукашенко после этого (выборов. — Прим. ред.) останется невъездным в Европейский союз», — считает политолог.

Также он высказал мнение, что Евросоюз относится к Лукашенко очень критично, а к Белоруссии — средне, хочет приблизить ее к себе, но не располагает средствами для этого.
Ранее председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе нет места притеснениям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов и призвала власти Белоруссии обеспечить соблюдение в стране основных прав и свобод человека и точный подсчет и публикацию голосов, отданных избирателями на выборах.
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В мире , Видео , Европа , Политика , СНГ , Александр Рар , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , Еврокомиссия
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