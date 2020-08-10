Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, Лукашенко набрал 80,23% голосов. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.

Сегодня Рар, автор нескольких книг о президенте России Владимире Путине, принял участие в конференции по вопросам российско-немецких отношений. В ходе нее он выразил уверенность, что Запад поддержит оппозицию, а не Лукашенко, тот это понимает и сейчас бежит договариваться с Россией.

«Все будет, как было: Лукашенко после этого (выборов. — Прим. ред.) останется невъездным в Европейский союз», — считает политолог.

Также он высказал мнение, что Евросоюз относится к Лукашенко очень критично, а к Белоруссии — средне, хочет приблизить ее к себе, но не располагает средствами для этого.