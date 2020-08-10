Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не признает официальные результаты выборов, так как полученных ее штабом цифры совершенно другие. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», ЦИК Белоруссии объявила, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,23% голосов. Светлана Тихановская, по официальным данным, получила 9,9 процента.
Сегодня Тихановская заявила, что отказывается признавать официальные результаты выборов.
«Конечно, мы не признаем. Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены», — пояснила она, подчеркнув, что не видит оснований для своего ареста и не собирается уезжать из Белоруссии.
Кандидат в президенты также отметила, что не рассчитывала на столь жесткую реакцию властей на протесты и назвала ее недопустимой, сообщает в своем Telegram-канале RT.
При этом в штабе Светланы Тихановской заверили, что готовы к продолжительным протестам и требуют мирной передачи власти. Сама Тихановская пока не приняла решение, участвовать ли в уличных акциях, пишет РИА Новости.
Напомним, что вечером 9 августа в Белоруссии начались акции протеста, участников которых разгоняли силовики. По данным правозащитников, задержаны более 200 человек. Глава правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович заявил, что один из протестующих погиб, однако эта информация не была подтверждена.