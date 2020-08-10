В Минске заявили о десятках пострадавших силовиков 

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Белорусские следователи заявили, что во время протестов, начавшихся в стране 9 августа, пострадали десятки милиционеров. Об этом сообщает БЕЛТА.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении силовиков.

«Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали», — утверждают следователи.

По их словам, нарушители сопротивлялись милиции, уничтожали имущество и использовали «в качестве орудий преступлений» мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

Следователи заявили, что многие подозреваемые уже задержаны. Они якобы находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанным грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.