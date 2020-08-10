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Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
Польша выступила за чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести чрезвычайный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии после состоявшихся в этой стране президентских выборов. Соответствующее заявление распространено в понедельник на официальном сайте польского правительства.

"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер Матеуш Моравецкий в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призвал организовать чрезвычайный саммит ЕС в связи с событиями в Белоруссии", — указано в сообщении.

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В мире , Европа , Политика , СНГ , Шарль Мишель , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , Польша
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