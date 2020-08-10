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ЕС призвали решить судьбу Белоруссии 

Алиса Селезнёва 20 минут назад
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС в связи с применением властями Белоруссии силы против протестующих. Об этом говорится на официальном сайте главы правительства.

«Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в письме к Шарлю Мишелю, председателю Европейского совета, и Урсуле фон дер Лейен, председателю Европейской комиссии, созвать внеочередной саммит Европейского совета по событиям в Белоруссии», — отмечается в сообщении.

В нем также подчеркивается, что белорусские власти применили силу против граждан, «которые хотят изменений в стране», и премьер-министр Польши призвал «поддержать белорусов в их стремлении к свободе».
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После окончания голосования в Минске началась акция протеста. Между ее участниками и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения.
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В мире , Видео , Шарль Мишель , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , МВД , Польша
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