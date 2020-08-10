Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС в связи с применением властями Белоруссии силы против протестующих. Об этом говорится на официальном сайте главы правительства.

«Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в письме к Шарлю Мишелю, председателю Европейского совета, и Урсуле фон дер Лейен, председателю Европейской комиссии, созвать внеочередной саммит Европейского совета по событиям в Белоруссии», — отмечается в сообщении.

В нем также подчеркивается, что белорусские власти применили силу против граждан, «которые хотят изменений в стране», и премьер-министр Польши призвал «поддержать белорусов в их стремлении к свободе».