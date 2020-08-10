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Россиянам ограничили въезд в Белоруссию 

Павел Тиунов 15 минут назад
Россиянам ограничили въезд в Белоруссию
Фото: ТАСС
Вечером 9 августа в Витебске отменили все международные и внутренние железнодорожные рейсы, сообщает Telegram-канал «NEXTA Live».
На опубликованной журналистами фотографии изображено информационное табло, на котором напротив большинства рейсов стоит метка «Отмена». В частности, были отменены поезда Полоцк — Москва, Санкт-Петербург — Киев, Санкт-Петербург — Кишинёв, Калининград — Санкт-Петербург и другие.
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«Как минимум в Витебске вчера вечером отменили все международные поезда и некоторые внутренние», — говорится в сообщении.

Новости об ограничении железнодорожного сообщения в Белоруссии появились на фоне акций протестов вокруг президентских выборов.
Как сообщал «Рамблер», накануне ЦИК республики заявил, что по предварительным результатам голосования победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Сторонники оппозиции не согласились с выводами Центризбиркома. В частности, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской заявила, что во многих регионах поддержка политика составила 70-90%, поэтому официальная версия ЦИК не была принята.
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В мире , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Витебск
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