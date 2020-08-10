Россиянам ограничили въезд в Белоруссию 

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Вечером 9 августа в Витебске отменили все международные и внутренние железнодорожные рейсы, сообщает Telegram-канал «NEXTA Live».

На опубликованной журналистами фотографии изображено информационное табло, на котором напротив большинства рейсов стоит метка «Отмена». В частности, были отменены поезда Полоцк — Москва, Санкт-Петербург — Киев, Санкт-Петербург — Кишинёв, Калининград — Санкт-Петербург и другие.

«Как минимум в Витебске вчера вечером отменили все международные поезда и некоторые внутренние», — говорится в сообщении.

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Как сообщал «Рамблер», накануне ЦИК республики заявил, что по предварительным результатам голосования победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко

Сторонники оппозиции не согласились с выводами Центризбиркома. В частности, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской заявила, что во многих регионах поддержка политика составила 70-90%, поэтому официальная версия ЦИК не была принята.