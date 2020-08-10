В Белоруссии избили российских журналистов 

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии избили журналистов российских изданий. Об этом сообщает Daily Storm.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. После окончания голосования в Минске началась акция протеста. В ходе нее между ее участниками и сотрудниками ОМОН и подразделениями внутренних войск произошли столкновения.
«Силовики применили насилие в отношении журналистов», — сообщил ночью Daily Storm.
Корреспонденты издания Антон Старков и Дмитрий Ласенко освещали протесты и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В ходе задержания журналисты не оказывали сопротивления, но были избиты дубинками.
Правоохранители поместили их в автозак. Там уже находился автор телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов. Старков и Ласенко не получили серьезных травм, но рассказали, что корреспондент «Медузы» Максим Солопов — получил, он был очень сильно избит.