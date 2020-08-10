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В Белоруссии избили российских журналистов 

Артём Кульша 1 час назад
В Белоруссии избили российских журналистов
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии избили журналистов российских изданий. Об этом сообщает Daily Storm.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. После окончания голосования в Минске началась акция протеста. В ходе нее между ее участниками и сотрудниками ОМОН и подразделениями внутренних войск произошли столкновения.

«Силовики применили насилие в отношении журналистов», — сообщил ночью Daily Storm.

Корреспонденты издания Антон Старков и Дмитрий Ласенко освещали протесты и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В ходе задержания журналисты не оказывали сопротивления, но были избиты дубинками.
Правоохранители поместили их в автозак. Там уже находился автор телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов. Старков и Ласенко не получили серьезных травм, но рассказали, что корреспондент «Медузы» Максим Солопов — получил, он был очень сильно избит.
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Комментарии 3
В мире , Максим Солопов , Семен Пегов , Антон Старков , Александр Лукашенко , МВД
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