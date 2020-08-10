Правозащитники: в Минске госпитализированы десятки людей

Все новости на карте

Десятки пострадавших в ходе беспорядков находятся в минских больницах, сообщил в понедельник правозащитный центр "Весна".

"По сведениям "Весны", в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции, — говорится в сообщении на сайте центра. — Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными".

Отмечается, что получившие травмы находятся также в пунктах скорой медицинской помощи и столичной больницы номер 6.

Правозащитники также привели информацию о гибели одного из участников акции протеста, которая проходила прошлой ночью.

В свою очередь в МВД Белоруссии в понедельник заявили, что погибших в ходе беспорядков нет. Официальными данными о возможном числе пострадавших ТАСС не располагает.