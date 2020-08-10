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Правозащитники заявили о десятках госпитализированных из-за беспорядков в Минске 

ТАСС и ещё 33 51 минуту назад
Правозащитники: в Минске госпитализированы десятки людей
Фото: РИА Новости
Десятки пострадавших в ходе беспорядков находятся в минских больницах, сообщил в понедельник правозащитный центр "Весна".

"По сведениям "Весны", в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции, — говорится в сообщении на сайте центра. — Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными".

Отмечается, что получившие травмы находятся также в пунктах скорой медицинской помощи и столичной больницы номер 6.
Правозащитники также привели информацию о гибели одного из участников акции протеста, которая проходила прошлой ночью.
В свою очередь в МВД Белоруссии в понедельник заявили, что погибших в ходе беспорядков нет. Официальными данными о возможном числе пострадавших ТАСС не располагает.
ЦИК Белоруссии в понедельник утром огласил предварительные данные состоявшегося 9 августа голосования на выборах президента, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с 80,23% голосов. По информации правозащитников, во время акций протеста в ночь на понедельник в Белоруссии были задержаны десятки людей, сейчас ситуация в Минске и других городах республики спокойная.
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Комментарии
В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Минск
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