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Озвучены предварительные итоги выборов в Белоруссии 

Артём Кульша 30 минут назад
Александр Лукашенко набрал более 80% голосов на выборах президента Белоруссии. Таковы, как сообщает ТАСС, предварительные итоги голосования.
Лукашенко усомнился в своей победе на выборах
Президентские выборы, как сообщал «Рамблер», состоялись в Белоруссии вчера. В них приняли участие пять кандидатов — действующий президент Лукашенко, переводчица Светлана Тихановская, бывшая депутат Национального собрания Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев и председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамады) Сергей Черечень.
Сегодня глава Центральной комиссии Белоруссии по выборам Лидия Ермошина представила предварительные итоги голосования. Согласно им, явка составила 84,23%, Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, Тихановская — 9,9%, остальные — менее 2%.
Ранее политолог Глеб Павловский заявил, что в результаты президентских выборов в Белоруссии никто не верит, Лукашенко приписал себе десятки процентов голосов или даже половину, после выборов его позиции катастрофически ослабнут и его собственный аппарат избавится от него менее чем через пять лет.
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В мире , Видео , Андрей Дмитриев , Глеб Павловский , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина
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