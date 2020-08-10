ЦИК Белоруссии был эвакуирован из Дома правительства

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«Мы были эвакуированы из Дома правительства около часа ночи», — цитирует её ТАСС.

Ночью в центре Минска прошли акции протеста, в которых участвовали не согласные с результатами президентских выборов в Белоруссии. Силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих.