Стало известно число задержанных в Белоруссии

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В день выборов, 9 августа, в Белоруссии были задержаны 80 человек, сообщили местные правозащитники.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, предварительная явка составила 84,05%, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает во всех районах, на втором месте — Светлана Тихановская. Сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились пострадавшие.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.

Президенты Польши и Литвы в совместном заявлении призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия и соблюдать демократические стандарты. В Совете Федерации заявили о попытке устроить «Майдан-2» в Белоруссии.