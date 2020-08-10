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В день выборов президента в Белоруссии задержали 80 человек 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Стало известно число задержанных в Белоруссии
Фото: РИА Новости
В день выборов, 9 августа, в Белоруссии были задержаны 80 человек, сообщили местные правозащитники.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, предварительная явка составила 84,05%, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает во всех районах, на втором месте — Светлана Тихановская. Сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.
После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились пострадавшие.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.
Президенты Польши и Литвы в совместном заявлении призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия и соблюдать демократические стандарты. В Совете Федерации заявили о попытке устроить «Майдан-2» в Белоруссии.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Александр Лукашенко , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд"
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