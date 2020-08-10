Билл Гейтс рассказал, что ждет планету к концу 21-го столетия. По словам бизнесмена, намного больший ущерб для экономики и продолжительности жизни людей по сравнению с коронавирусом нанесет изменение температура на поверхности Земли. По предварительным расчетам, средняя температура к концу века вырастет на 2,5 градуса. Это приведет к массовым засухам и нехватке воды. Эксперты называют предсказания Гейтса весьма радикальными, однако не опровергают его предположения. Создатель Майкрософт призывает как можно раньше начать предпринимать меры против глобального потепления. Но какие именно необходимо осуществить действия Билл Гейтс не уточнил.
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
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