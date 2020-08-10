Китай ввел санкции против 11 американцев 

Китай ввел санкции против 11 официальных американских лиц, пишет ТАСС.

Отмечается, что так КНР ответила на действия Минфина США , предпринятые против официальных лиц Китая и Гонконга

"Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек", — приводятся слова представителя МИД КНР Ван Чжао Лицзянь.

Ранее США ввели санкции против чиновников коммунистической партии Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека". Вашингтон обвиняет Китай в том, что разрабатываемый китайским парламентом законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию автономии региона.

В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю на условиях "Одна страна — две системы". Город должен сохранять автономию, а его жители — широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года. После принятия закона о национальной безопасности у властей КНР появились широкие возможности для ограничения гражданских свобод в регионе.