Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай ввел санкции против 11 американцев 

Газета.Ru и ещё 6 28 минут назад
Китай ввел санкции против 11 американцев
Фото: Reuters
Китай ввел санкции против 11 официальных американских лиц, пишет ТАСС.
Отмечается, что так КНР ответила на действия Минфина США, предпринятые против официальных лиц Китая и Гонконга.

"Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек", — приводятся слова представителя МИД КНР Ван Чжао Лицзянь.

Ранее США ввели санкции против чиновников коммунистической партии Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека". Вашингтон обвиняет Китай в том, что разрабатываемый китайским парламентом законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию автономии региона.
В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю на условиях "Одна страна — две системы". Город должен сохранять автономию, а его жители — широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года. После принятия закона о национальной безопасности у властей КНР появились широкие возможности для ограничения гражданских свобод в регионе.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Газета.Ru: последние новости
Стрельба по митингующим в Минске в попала на видео Стрельба по митингующим в Минске в попала на видео Тихановская обратилась к силовикам на фоне беспорядков Тихановская обратилась к силовикам на фоне беспорядков Exit poll: Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии Exit poll: Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии
Комментарии
В мире , Азия , Ближний Восток , США , МИД , Казначейство США , ИТАР-ТАСС , Гонконг , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петербурженка пошла в гости с трупом ребенка в пакете
Петербурженка пошла в гости с трупом ребенка в пакете
Температура, рвота и смерть: новый вирус охватил Китай
Температура, рвота и смерть: новый вирус охватил Китай
Гальцев преобразился ради молодой подруги
Гальцев преобразился ради молодой подруги
«Лукашенко обезумел от паники»
«Лукашенко обезумел от паники»
Видео
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
00:37
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
Происшествия Общество
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
00:36
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
Общество В мире
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
00:33
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
Происшествия В мире
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
01:11
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
В мире
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
00:26
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
Происшествия
Появилось видео крушения самолета под Калугой
01:02
Появилось видео крушения самолета под Калугой
Происшествия
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
00:38
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
В мире
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
В Минске начались задержания
В Минске начались задержания
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение