Зеленский отбирает у Донбасса право голоса 

Осенью на Украине пройдут местные выборы, но не для всех и не везде. В прифронтовых районах участки не откроются. Это решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) можно назвать дополнением к недавнему постановлению Верховной Рады , в котором говорится о невозможности избрания депутатов Донецкой и Луганской областных советов. Таким образом, даже на подконтрольных Киеву территориях Донбасса полноценные выборы не состоятся — команда Зеленского продолжит управлять ими в ручном режиме.

С другой стороны, на сенсацию эта новость явно не тянет. Ограничение политических прав жителей двух самых «ватных» областей на Украине практикуется давно.

К примеру, во время местных выборов 2015 года Центризбирком утвердил список населенных пунктов, в которых невозможно обеспечить безопасность избирателей и членов комиссий. Соответствующие сведения предоставили главы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций. На триумфальных для Зеленского президентских выборах 2019 года в опасных районах выборы так же не проводились. Здесь украинскую власть трудно обвинять в непоследовательности.

Еще одно важное уточнение: избирательная кампания отменена только в некоторых объединенных территориальных громадах (ОТГ). 30 июля ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую областные администрации с просьбой сделать выводы о возможности проведения местных выборов. В «черный список» попали всего 18 громад — жители остальных смогут воспользоваться правом голоса. Но и это, казалось бы, незначительное ограничение заставляет понервничать членов Центризбиркома.

В секретариате комиссии отмечают, что «всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию». То есть «стрелочники» на всякий случай уже найдены. Оно и понятно: в «Оппозиционной платформе — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука уже заявили, что будут оспаривать решение ЦИК в судебном порядке. «Отменять выборы, не имея на то никаких законных оснований, может только диктаторский режим, боящийся и ненавидящий своих граждан. „Оппозиционная платформа — За жизнь“ возлагает на президента Украины Владимира Зеленского , как гаранта Конституционных прав граждан, всю ответственность за антидемократический беспредел, затеянный его подручными. Требуем от власти отказаться от срыва выборов и уничтожения демократии в Украине», — говорится в заявлении партии.

Негодование Медведчука и компании вполне оправдано. Донбасс — их электоральная крепость. На прошлогодних парламентских выборах только в двух областях ОПЗЖ обошла «Слугу народа» — Донецкой и Луганской. Здесь бывшие регионалы могут тотально прибрать к рукам местные советы.

Вероятно, это и есть главная причина скандального решения ЦИК. Официально же используется шаблонная формулировка: дескать, перечисленные громады находятся слишком близко к линии фронта. То есть на этих территориях можно жить, работать, водить детей в школы и детские садики, а поставить галочку в бюллетене нельзя — опасно.

Возможно, «террористы» устроят массированный обстрел избирательных участков? Но зачем? Сорвать выборы можно только в тех районах, где на попадание в органы местного самоуправления претендуют противники нынешней украинской власти, представители единственной системной партии, которая выступает за прямые переговоры Киева и Донецка.

В конце концов, любые риски можно минимизировать: расположить избирательные участки как можно дальше от линии фронта, обеспечить присутствие на них западных наблюдателей (открывать огонь по гражданам Евросоюза «боевики» уж точно не станут). Чтобы не создавать большого скопления людей, сами выборы можно растянуть на несколько дней. В контексте ситуации с коронавирусом эта мера выглядит еще более логично. Но нет, в команде Зеленского решили пойти по проторенной дорожке. Областные администрации составляют список ОТГ, в которых выборы провести «невозможно», — ЦИК этот список утверждает.

Месяцем ранее избирательные права отдельной категории граждан ограничила Верховная Рада Украины. В постановлении о назначении местных выборов на 25 октября 2020 года находим следующий пункт: «В связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся».

О каких «общих интересах» идет речь? Вероятно, авторы документа имеют в виду, что украинская власть не контролирует часть районов и громад Донбасса, а без них нет смысла формировать облсоветы. Но и здесь закралась тонкая манипуляция. Переселенцы на Украине не лишены права голоса. Если для жителей неподконтрольных Киеву территорий так важно поучаствовать в местных выборах, они могли бы пересечь линию соприкосновения и исполнить свой гражданский долг. Да, на этих планах может поставить крест ситуация с коронавирусом — тогда появляется мотивация для внедрения технологий электронного голосования, с помощью которых Украина могла бы и в будущем поддерживать связь со своими гражданами на неподконтрольных территориях. Если бы считала их своими.

Более того, логика Верховной Рады игнорирует факт существования Минских соглашений. На территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должен действовать особый порядок местного самоуправления и специальный закон о выборах. То есть «Минск» предполагает превращение линии фронта в политическую границу. Донецкая и Луганская области больше не будут существовать в том виде, в каком они существовали до 2014 года. Тогда о каких «общих интересах» может идти речь? Сказали бы правду: выборы отменены в связи с невозможностью представительства интересов правящей партии.

«Мы упорно доказывали необходимость проведения выборов, но, как сообщил мне один из коллег из фракции "Слуга народа", ему один из руководителей Офиса президента прямо сказал, что нам не нужны выборы в облсоветы Донецкой и Луганской областей, поскольку ОПЗЖ получит там 70% голосов. Если позиция такова, если речь идет о том, что выборы назначаются в соответствии с тем, получит там оппозиция большинство или нет, тогда не надо было назначать выборы вообще нигде», — рассказывал народный депутат Олег Волошин.

Зато постановления парламента и Центризбиркома поддержал бывший лидер «Правого сектора» * Дмитрий Ярош . В последнее время он постоянно твердит о «зраде», «капитуляции» и «пророссийском реванше». Но даже ему захотелось похвалить Зеленского: «Вчерашняя новость об отмене выборов в прифронтовой зоне действительно порадовала. Считаю такое решение своевременным, правильным и вполне государственническим. В противном случае, Украина могла бы получить расширение пророссийских анклавов и дестабилизацию внутренней ситуации.

Конечно, этого совсем недостаточно для системного противодействия кремлевским коллаборантам, но знаю, что отмена выборов воспринята положительно теми патриотами Украины, которые живут на Донбассе. Кстати, поздравляю всех причастных к этому решению! Это маленькая, но победа украинских сил».

Ярош, конечно, все прекрасно понимает. Близость к фронту — просто удобная зацепка для того, чтобы ограничить политическое влияние ОПЗЖ. Хотя коренным образом ситуация от этого не изменится.

«Что говорить о прифронтовой [территории], когда прилегающие к ней районы также, по предварительным соцопросам, проведут в большинстве разные кремлевские партии. И они не просто пройдут, а пройдут за 50%… Искоренять нужно немедленно, потому что будет беда», — комментирует пост Яроша в Facebook глава общественной организации «Единый союз патриотов Украины» Валентин Манько.

Украинский патриотизм — он такой. Сначала «освобождаешь», потом искореняешь. Стоит ли удивляться, почему Киев не хочет проводить выборы в ДНР и ЛНР до получения контроля над границей?

Донецк