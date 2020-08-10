Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео 

Все еще завершены поисково-спасательные работы на руинах бывшего порта в Бейруте . Спасатели и власти уже не надеются найти живых людей под завалами. На месте взрыва осталась работать спецтехника. Просто необходимо все убрать и расчистить. На месте катастрофы все еще работают сотрудники МЧС России . Ведомство опубликовало видео с беспилотного летательного аппарата, который пролетел прямо над бывшим эпицентром сильнейшего взрыва.

Взрыв произошел вечером 4 августа. Взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована с российского судна Rhosus еще в 2013-ом году и все это время хранилась на складе в порту Бейрукта.