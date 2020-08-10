«Лукашенко обезумел от паники» 

Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным экзитполов, Лукашенко набирает более 70% голосов и побеждает в первом туре. После окончания голосования в некоторых городах Белоруссии начались акции протеста. В Минске протестующие вступили в столкновения с сотрудниками ОМОН и подразделениями внутренних войск. Некоторые протестующие были задержаны, некоторые — пострадали.

«Надо быть совсем обезумевшим от паники, чтобы заниматься приписками десятков процентов голосов. Если не половины», — заявил сегодня Павловский.

Он высказал мнение, что в результаты выборов, которые устроил Лукашенко, не верит никто, и он сам в этом виноват, потому что на протяжении нескольких последних месяцев устраивал истерики и убедил всех этим в том, что его поддержка со стороны населения упала ужасающе.

Также политолог высказал мнение, что Лукашенко продолжит разыгрывать москвофобскую карту, по результатам прошедших выборов его позиции катастрофически ослабнут, его собственный аппарат попытается от него избавиться и сделает это менее чем через пять лет.