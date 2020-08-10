Протесты и высокая явка: Как прошли выборы в Белоруссии

Белоруссии проходят акции протеста после завершившихся в стране президентских выборов. По данным СМИ, в Минске правоохранительные органы применили водомёты и светошумовые гранаты для разгона протестующих. Кроме того, сообщается о пострадавших в ходе столкновений протестующих с сотрудниками милиции и ОМОНа, однако в МВД эту информацию не подтверждают. Между тем, по данным ЦИК Белоруссии, на выборах лидирует действующий лидер Александр Лукашенко . Явка составила более 84%.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента страны. Вплоть до закрытия избирательных участков в 20:00 процесс голосования проходил в целом спокойно. Однако после в различных городах начались акции протеста, которые переросли в столкновения с правоохранительными органами.

По данным РИА Новости, милиция и ОМОН применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водомёты для разгона демонстрантов в центре Минска. Те в ответ бросали в правоохранителей зажжённые файеры и строят баррикады из мусорных баков.

Журналисты на местах сообщают о раненных среди протестующих и нескольких госпитализированных, однако в МВД Белоруссии заявили, что не располагают информацией о пострадавших.

Кроме того, в материалах СМИ говорилось пострадавших сотрудниках правопорядка, но Министерство внутренних дел страны не подтвердила и это.

Как заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова , «многое из того, что пишется в интернете (об акциях протеста. — RT), не соответствует действительности».

Между тем, по данным Центризбиркома и экзитполов, проведённых по заказу телекомпании «Мир», действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах главы республики.

Как сообщила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина , Лукашенко побеждает во всех районах страны, которые отчитались о подсчёте голосов на выборах президента.

По данным экзитполов, действующий лидер страны набирает 79,7% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 6,8%. Остальные претенденты на должность руководителя страны — Андрей Дмитриев , Анна Канопацкая и Сергей Черечень — получили поддержку 1,1%, 2,3% и 0,9% респондентов соответственно.

Однако оппозиция полагает, что эта информация не соответствует действительности. В частности, Тихановская заявила, что уверена в своей победе на выборах.

«Мы считаем экзитполы непрозрачными и не можем полагаться на данные с закрытых участков. Мы будем ждать официальных результатов и обязательно направим жалобу, чтобы отстоять свои права», — отметила она.

Явка на избирательные участки Белоруссии уже к полудню воскресенья превысила 50%, а к 20:00 перевалила за 84%. При этом до 9 августа жители республики имели возможность в течение пяти дней проголосовать досрочно.

В Москве для граждан Белоруссии открылся избирательный участок в посольстве, расположенном на улице Маросейка. Утром в входа в диппредставительство образовалась длинная очередь. В посольстве объяснили такую ситуацию высокой активностью избирателей и мерами предосторожности на фоне коронавирусной угрозы.

Также находящиеся в России белорусы получили возможность проголосовать в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Волна протестов

Нынешняя избирательная кампания в Белоруссии была весьма насыщенной на события.

О намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост главы государства заявили среди прочих три новых фигуры в белорусской политике: экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, предприниматель Валерий Цепкало и Светлана Тихановская, жена видеоблогера Сергея Тихановского.

Последний намеревался баллотироваться сам, но в силу ряда причин не смог этого сделать. Тогда он сконцентрировался на выдвижении своей супруги. 29 мая на пикете по сбору подписей в Гродно Тихановский был задержан. Как сообщил в июле Следственный комитет страны, в отношении Тихановского заведено несколько уголовных дел «по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов».

Тем не менее ЦИК Белоруссии принял документы у Светланы Тихановской.

Бабарико было отказано в регистрации из-за претензий к нему со стороны правоохранителей. В июне силовые органы Белоруссии заподозрили экс-главу Белгазпромбанка в финансовых махинациях в период работы в этом учреждении. Как пояснил председатель Комитета госконтроля (КГК) республики Иван Тертель, следствие считает, что Бабарико и его подчинённые за несколько лет вывели в Латвию более $430 млн со счетов банка.

Ещё одному представителю оппозиции — Валерию Цепкало — ЦИК отказал в регистрации, заявив о большом количестве поддельных подписей в поддежку выдвижения его кандидатуры. В июле он с двумя детьми покинул Белоруссию и выехал в Россию. В начале августа к ним присоединилась супруга предпринимателя Вероника. Отъезд из страны Цепкало объяснил опасениями уголовного преследования.

После того, как Бабарико и Цепкало выбыли из предвыборной гонки, оппозиция консолидировалась вокруг Тихановской. В своём предвыборном выступлении на телеканале «Беларусь 1» она заявила, что добивается перемен в политической жизни республики, но подчеркнула, что оппозиция не собирается проводить «майдан» и готова защищать государство от давления внешних сил.