«Коктейли Молотова» запустили в ОМОН в Минске

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Протестующие на улице Притыцкого в Минске бросают в бойцов ОМОНа "коктейли Молотова", передает агентство Sputnik Беларусь

Улица Притыцкого ведет к Пушкинской площади, где продолжаются столкновения милиции и протестующих. Там накануне вечером погиб один из протестующих, это произошло, когда толпа возводила баррикады.

По последним сообщениям, силовики оттеснили протестующих с Пушкинской площади, столкновения продолжаются.

Ранее автомобилисты заблокировали два грузовика внутренних войск, которые пытались подъехать к Пушкинской площади. Много машин, скопившихся на перекрестке Кальварийской улицы и улицы Ольшевского, намеренно преградили движение силовикам.

Расположенная неподалеку станция метро "Пушкинская" закрыта.

Милиция применяет резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, который чувствуется на нескольких улицах вокруг. За происходящим наблюдает большое число людей.

В другой части Минска, в районе универсама "Рига", силовики около полуночи разогнали толпу протестующих.