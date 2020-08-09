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Тихановская намерена обжаловать результаты выборов 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская будет подавать жалобы, в том числе в ЦИК и суды, в связи с итогами выборов в стране, сообщила РИА Новости супруга экс-претендента на пост главы Белоруссии Валерия Цепкало Вероника.

"Сейчас мы ждем результаты голосования. Дальше будем смотреть. Если результаты голосования не удовлетворят нас, то Светлана будет подавать жалобу в ЦИК, во все органы. Мы должны пройти все инстанции у нас, в Белоруссии. А дальше будем смотреть", — сказала Цепкало.

"Пока план такой, что ждем результатов. А потом уже будем опротестовывать", — пояснила супруга Цепало.
При этом она добавила, что сам Валерий Цепкало собирается подавать жалобы в международные суды в связи с отказом ему в регистрации на выборах.

"Мой супруг сейчас будет апеллировать в международные суды, потому что у него 50% подписей, скажем так, сфальсифицировали. Мы уже прошли верховный суд, и после этого можно уже обращаться в международные суды", — сказала Цепкало.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Центризбирком России , РИА Новости
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