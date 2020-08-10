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Белорусская оппозиция обнародовала план новых протестов 

Газета.Ru и ещё 1 25 минут назад
Оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA Live, который принадлежит журналисту Степану Путило, опубликовал план, согласно которому, протестующие против итогов выборов президента страны намерены собраться на улицах в 19.00 по местному времени (совпадает с мск).
План предусматривает также проведение общенациональной забастовки 11 августа.
Также в публикации содержится "памятка для протестующего", где указывается, как вести себя в случае столкновений с правоохранителями.
Накануне в день выборов в телерам-канале был также размещен аналогичный план, которым представители оппозиции воспользуются в случае победы президента республики Александра Лукашенко на выборах главы государства.
По предварительным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,23% голосов. В ряде городов страны ночью прошли акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко
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