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Появилась альтернативная версия гибели протестующего в Минске 

Lenta.ru и ещё 82 8 минут назад
Названа другая версия гибели протестующего в Минске
Фото: Telegram-канал Vot Tak TV
Появилась альтернативная версия гибели протестующего на улице Притыцкого в центре Минска. Об этом сообщает Telegram-канал «Наша Нива».
По версии журналистов, мужчина был убит во время массированного обстрела демонстрантов со стороны ОМОНа.

«Шла настоящая канонада», — отметили корреспонденты, наблюдавшие за противостоянием из гостиницы «Орбита».

Ранее в МВД Белоруссии сообщили о погибшем в результате массовых протестов в Минске. По официальной версии, мужчина пытался бросить самодельное взрывное устройство в силовиков и оно взорвалось у него в руках. Он получил травмы несовместимые с жизнью. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
В центре белорусской столицы замечены автоматчики, в ходе стрельбы резиновыми пулями была ранена в ногу журналистка.
9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков.
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В мире , Происшествия , СНГ , МВД , Минск
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