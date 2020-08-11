Названа другая версия гибели протестующего в Минске

Появилась альтернативная версия гибели протестующего на улице Притыцкого в центре Минска . Об этом сообщает Telegram-канал «Наша Нива».

По версии журналистов, мужчина был убит во время массированного обстрела демонстрантов со стороны ОМОНа.

«Шла настоящая канонада», — отметили корреспонденты, наблюдавшие за противостоянием из гостиницы «Орбита».

Ранее в МВД Белоруссии сообщили о погибшем в результате массовых протестов в Минске. По официальной версии, мужчина пытался бросить самодельное взрывное устройство в силовиков и оно взорвалось у него в руках. Он получил травмы несовместимые с жизнью. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

В центре белорусской столицы замечены автоматчики, в ходе стрельбы резиновыми пулями была ранена в ногу журналистка.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков.