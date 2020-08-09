Автозак въехал в толпу протестующих в Минске . Об этом сообщает Nexta. Об этом сообщает Nexta.

По информации канала, один человек без сознания. Ему помогают медики. По данным корреспондента «Еврорадио», водитель автозака, скорее всего, хотел напугать людей и двигался на них с большой скоростью. Один из протестующих запрыгнул на бампер автомобиля. Когда тот начал петлять, человек упал под колеса.

Как пишет «МБХ Медиа», «одного человека забрали на реанимации». «Второй человек тоже находится не в сознании, у него торчит кость из пятки», — говорится в посте.