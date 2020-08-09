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В Минске милиция начала разгонять протестующих 

РИА Новости 1 час назад
Cиловики разгоняют протестующих в Минске
Фото: Twitter
Силовики начали разгонять собравшихся на площади Победы в Минске, оппозиция зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сторонники белоруской оппозиции по призыву своих лидеров продолжают стекаться на площадь Победы в центре Минска около стелы "Минск — город-герой". Сейчас, по оценке корреспондента РИА Новости, собралось уже несколько тысяч человек. В свою очередь милиция подтянула значительные силы для разгона собравшихся, в районе площади были применены светошумовые гранаты.
Также хлопки раздались со стороны проспекта Независимости. После этого со стороны проспекта на собравшихся ринулась плотная цепь ОМОНа. Собравшиеся разбегаются по группам, однако не покидают район площади.
Туда с мигалками проехали два экипажа скорой помощи. Движение автотранспорта в районе площади перекрыто, однако с соседних улиц автомобилисты подбадривают собравшихся сигналами.
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В мире , РИА Новости , Минск
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