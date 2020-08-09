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По информации газеты «Наша Нiва», в Минске обстоят проблемы с движением подземного транспорта. В связи с рядом акций протестов ограничено движение поездов на некоторых станциях белорусской столицы.

В частности, поезда метрополитена перестали останавливаться на станциях «Октябрьская», «Купаловская», «Первомайская», «Немига» и «Фрунзенская». Всё это центральные станции города.

Общественная служба новостей прежде сообщала, что в Витебске и Минске начались задержания. При этом в столице Белоруссии на 22:00 около стелы «Минск — город-герой» намечена встреча оппозиции. Ближайшие к этому месту станции — «Немига» и «Фрунзенская».

Сообщение Минское метро перестало останавливаться в центре города появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".