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Минское метро перестало останавливаться в центре города 

Общественная служба новостей 3 часа назад
Минское метро перестало останавливаться в центре города
Фото: kudago.com
По информации газеты «Наша Нiва», в Минске обстоят проблемы с движением подземного транспорта. В связи с рядом акций протестов ограничено движение поездов на некоторых станциях белорусской столицы.
В частности, поезда метрополитена перестали останавливаться на станциях «Октябрьская», «Купаловская», «Первомайская», «Немига» и «Фрунзенская». Всё это центральные станции города.
Общественная служба новостей прежде сообщала, что в Витебске и Минске начались задержания. При этом в столице Белоруссии на 22:00 около стелы «Минск — город-герой» намечена встреча оппозиции. Ближайшие к этому месту станции — «Немига» и «Фрунзенская».
Сообщение Минское метро перестало останавливаться в центре города появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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