Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минске начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН 

BFM.RU и ещё 3 30 минут назад
В центре Минска начались столкновения
Фото: Reuters
Милиция задержала нескольких протестующих, другие попытались отбить задержанных
В центр Минска стягиваются силовики
Столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН начались на пересечении проспектов Машерова и Победителей в центре Минска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.
В этом районе после закрытия большинства избирательных участков на выборах президента Белоруссии собрались около 300 молодых людей, некоторых из задержали. Группа из нескольких протестующих попыталась отбить задержанных, но отступила.
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
BFM.RU: последние новости
Экзитпол: Лукашенко набирает 79,7% на выборах Экзитпол: Лукашенко набирает 79,7% на выборах В Минске начались задержания В Минске начались задержания Как в Белоруссии проходят выборы президента? Как в Белоруссии проходят выборы президента?
В мире , Видео , Происшествия , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Почему Россия нас не защитит?»
«Почему Россия нас не защитит?»
Страшнее, чем Майдан. Назван главный страх Лукашенко
Страшнее, чем Майдан. Назван главный страх Лукашенко
«Явно чеченский след»
«Явно чеченский след»
Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией
Помощник президента Абхазии объяснил инцидент на границе с Россией
Видео
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
В Минске начались задержания
В Минске начались задержания
В мире
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
00:16
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
00:26
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
В центре Минска начались столкновения
В центре Минска начались столкновения
В мире Происшествия
Решена судьба задержанных журналистов «Дождя»
00:26
Решена судьба задержанных журналистов «Дождя»
В мире Политика
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
00:15
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
00:12
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
05:06
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение