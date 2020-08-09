В центре Минска начались столкновения

Милиция задержала нескольких протестующих, другие попытались отбить задержанных

Столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН начались на пересечении проспектов Машерова и Победителей в центре Минска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

В этом районе после закрытия большинства избирательных участков на выборах президента Белоруссии собрались около 300 молодых людей, некоторых из задержали. Группа из нескольких протестующих попыталась отбить задержанных, но отступила.