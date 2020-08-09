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В Минске начались задержания в очередях у избиркомов 

Lenta.ru и ещё 1 22 минуты назад
В Минске начались задержания
Фото: РИА Новости
В Минске начались задержания у избирательных участков, сообщает Telegram-канал Tut.by.
Очевидцы рассказали, что силовики задержали несколько человек у двух избиркомов, расположенных на территории школ. К еще одному участку, где не успели проголосовать все желающие, подъехал автозак. Кроме того, начались задержания у Музея Великой Отечественной войны, передает Sputnik Беларусь.
9 августа в Минске образовались огромные очереди возле избирательных участков. Не все желающие успели заполнить бюллетень, и несколько комиссий решили продлить работу. Очереди из желающих проголосовать также образовались возле посольств Белоруссии в Москве, Киеве и Варшаве. Не все успели попасть внутрь, что вызвало волну возмущения собравшихся после закрытия участков. Центр Минска уже перекрыт силовиками на случай массовых протестов.
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В мире , Видео , ИА Sputnik , Минск
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