В центр Минска стягиваются силовики

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Силы милиции стянуты к стеле " Минск — город-герой" в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости.

Белоруссии 9 августа проходят выборы президента. По данным ЦИК республики, явка на 18.00 (совпадает с мск) составила 79%. Ранее оппозиция призвала своих сторонников вечером в воскресенье во время подсчета голосов выходить к стеле в Минске, около которой расположен большой парк.

Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас к стеле стянуты значительные силы милиции: милицейские экипажи, автозаки, автобусы с милиционерами. По периметру площади также дежурят правоохранители.

Стела "Минск — город-герой" находится недалеко от Дворца Независимости, где расположена резиденция президента.