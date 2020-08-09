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Белорусская милиция стягивает силы к стеле в центре Минска 

РИА Новости 1 час назад
В центр Минска стягиваются силовики
Фото: depositphotos.com
Силы милиции стянуты к стеле "Минск — город-герой" в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
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В Белоруссии 9 августа проходят выборы президента. По данным ЦИК республики, явка на 18.00 (совпадает с мск) составила 79%. Ранее оппозиция призвала своих сторонников вечером в воскресенье во время подсчета голосов выходить к стеле в Минске, около которой расположен большой парк.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас к стеле стянуты значительные силы милиции: милицейские экипажи, автозаки, автобусы с милиционерами. По периметру площади также дежурят правоохранители.
Стела "Минск — город-герой" находится недалеко от Дворца Независимости, где расположена резиденция президента.
В избирательном бюллетене пять фамилий: баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская — супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел. В списки для голосования включены более 6,8 миллиона избирателей.
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В мире , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , РИА Новости , Минск
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