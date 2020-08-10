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Лукашенко пообещал ответить майдану 

Lenta.ru и ещё 6 16 минут назад
Лукашенко обещал ответ майдану
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что ответ на неправомерные действия будет адекватный, и разорвать страну никто не позволит. Об этом пишет БЕЛТА.

«То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что были ранены около 25 сотрудников ОМОНа: «Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный».
Он пообещал, что власти на позволят «разорвать» Белоруссию. По словам Лукашенко, в Минске 9 августа хотели «разжечь пожар»:

«Конечно, это у них не получилось. Где-то, может, и мы допустили какие-то ошибки, где-то были промахи. Я тоже честно признавался, что мы еще не все знаем, чего они хотят».

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Комментарии
В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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