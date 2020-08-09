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Украина продала США старые советские системы ПВО и вооружилась еще более старыми 

Lenta.ru 1 час назад
Украина вооружилась древними системами ПВО
Фото: EllsworthSK / wikimedia.org / wikipedia
Украина продала в США свои самые современные системы противовоздушной обороны (ПВО), которые имелись в ее распоряжении. Это разработанные еще при СССР С-300ПТ, сообщает журнал Military Watch.
Отмечается, что причиной продажи стал продолжающийся экономический кризис. Системы С-300ПТ были разработаны еще в 1980-х годах и сильно уступают современным поколениям С-300 по разным параметрам, таким как диапазон действия, время развертывания, скорость поражения целей. Известно, что после распада СССР более современных систем Киев не закупал.
Теперь Украина вооружилась еще более старыми системами ПВО С-125 «Печора». Они были разработаны как дополнение к самым первым зенитно-ракетным комплексам С-25 в 1960-х годах. Сообщается, что С-125 развернули для охраны политических и административных центров и стратегических военных объектов. Дальность поражения составляет 20 километров, подобные системы до сих пор стоят на вооружении 30 стран. Для сравнения, дальность поражения одной из последних в семействе С-300 систем «Фаворит» составляет 195 километров.
Проданные в США С-300ПТ будут изучены с целью разработки методов противодействия советским и российским ракетным системам.
Ранее сообщалось, что США собираются ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов военной помощи. Средства пойдут в том числе и на предоставление летального оружия, четыре миллиона долларов планируется заложить на подготовку украинских офицеров.
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В мире , Армия , США
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