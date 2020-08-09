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В Минск согнали военную технику 

Lenta.ru 49 минут назад
В Минск в день президентских выборов согнали большое количество военной техники. Видео очевидцев опубликовано в Telegram-канале «NEXTA Live» журналиста Степана Путило.
На кадрах одной из записей видны несколько грузовиков с военнослужащими, а также бронемашины, двигающиеся по направлению в белорусскую столицу. В подписи под видео утверждается, что это танки.
На других фотографиях и видеокадрах замечены бронемашины на въезде в город, многочисленные грузовики и автобусы с военными, а также передвижные водометы и автозаки.
В некоторых колоннах были машины скорой помощи, в которых, как утверждали очевидцы, также ехали бойцы внутренних войск. На фото пользователей попали машины с колючей проволокой. Автомобилисты при виде колонн силовиков нередко сигналили в знак неодобрения.
В одном из переулков стояли семь в автобусов, в которые грузились милиционеры со щитами, пишет Tut.by. На вопрос, что они собираются делать, водители ответили, что пойдут разгонять демонстрантов.
Как отмечается в Telegram-канале, силовиков в основном стягивают к правительственным зданиям для их защиты. При этом в Минск приехало столько военной техники, что в регионах для протестующих «будет полная свобода действий».
Избирательная кампания в Белоруссии сопровождалась массовыми акциями протеста из-за недопуска на выборы и ареста оппозиционных кандидатов. Главной соперницей действующего президента Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, считается Светлана Тихановская, жена арестованного популярного блогера Сергея Тихановского. Сам Лукашенко утверждал, что не даст устроить майдан и «разжечь костер» в центре Минска.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Минск
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