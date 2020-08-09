Киев испугался выбора жителей Донбасса 

Тотальная украинизация, полное избавление от «российской пропаганды» и соцсетей — все это, как оказалось, крайне мало влияет на жителей Донбасса, оказавшихся под властью Киева . По крайней мере, сама украинская власть по сути открыто признала, что не доверяет жителям Донбасса даже элементарного — проголосовать на свободных выборах. Потому что результат Киеву не понравится.

25 октября на Украине состоятся выборы депутатов и глав местных советов всех типов (областных, районных, городских, поселковых). Однако ЦИК Украины в субботу принял решение внести в эти выборы определенную интригу: комиссия фактически признала, что Луганская и Донецкая области — это не Украина.

Дело в том, что на территории этих областей, даже на той их части, что контролирует Киев, местных выборов не будет. «Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов». Выборы отменены для десяти территориальных общин Донецкой и восьми общин Луганской области, то есть примерно для 2,7-3,6 млн человек (средняя численность общины — 150-200 тысяч).

При этом в ЦИК Украины явно боятся последствий. Там побоялись брать на себя ответственность за такое решение, ее переложили на военно-гражданские администрации этих областей. Мол, мы лишь опирались на предоставленную ими информацию.

Плохому президенту война мешает

Причина невозможности провести выборы — якобы близость к зонам боевых действий. Любопытное дело. Люди живут в условиях этой близости еще с 2014 года. Некоторые — так и вовсе там, куда регулярно «прилетает». То есть жить в условиях близости можно, а выбирать себе местную власть нельзя, так что ли?

Отметим, что в свое время пойти на такой шаг не решился даже предшественник Зеленского. Предыдущие выборы в местные советы на Украине состоялись в 2015 году. На территориях Донецкой и Луганской областей они тогда прошли, что называется, не без приключений. Где-то их признали недействительными, где-то их пришлось отменить — не успели доставить бюллетени. Пришлось их провести на один-два месяца позже, чем на остальной территории. Причем тогда в Донбассе шли боевые действия, а теперь — широко разрекламированные разведение сил и перемирие.

Избиратели тогда массово «голосовали ногами», выражая отношение к власти: на участки в Луганской области пришли только 35,2% избирателей, в Донецкой — 31,6%. Это исторический минимум явки, по старому закону при явке ниже 50% выборы и вовсе признавали не состоявшимися. Но всё это частности. Главное, что пять лет назад выборы были. А сегодня власть лишает людей даже иллюзии наличия у них каких-то прав.

Но и киевскую власть можно понять. У нее есть веские причины поступать именно так. Она боится.

В 2019 году победа Зеленского на выборах для многих стала шоком. И творцами этого шока были преимущественно левобережные украинцы. Поддержка Зеленского на юго-востоке доходила до 80-90%, в том числе и в Донбассе. Однако выборы в Верховный совет (лето 2019 года) показали, что избиратель юго-востока Украины готов скрепя сердце голосовать за Зеленского, чтобы показать кукиш Порошенко — но это не означает, что он будет голосовать за его партию. «Слуга народа» год назад не смогла занять первые места только в трех областях: во Львовской — там царствовала «Европейская солидарность» Петра Порошенко, а также… правильно, в Донецкой и Луганской областях. Там она набрала 27-28% голосов, то есть даже меньше, чем в Тернопольской (33,8%) и Ивано-Франковской (31,5%) областях. А ведь Львов, Тернополь и Ивано-Франковск на выборах, как правило, голосуют более-менее слаженно. И в «Слуге народа» наверняка запомнили на будущее этот щелчок по носу.

Неправильно голосуют

Но это тогда, а что сегодня? Сегодня даже хуже. Вот Мариуполь, крупнейший из контролируемых Украиной городов Донецкой области: «Среди политических сил лидером является партия „Блок Бойченко“, за которую бы отдали голоса 39,2% тех, кто определился и намерен голосовать. За партию „Оппозиционная платформа — За жизнь“ (ОПЗЖ) проголосовали бы 26,7%, партию „Слуга народа“ — 9,7% (!), партию Шария — 7,4%, партию „Оппозиционный блок“ — 5,9%». Это результаты исследования социологической группы «Рейтинг», проведенного в конце июня.

Поясним. «Блок Бойченко», ОПЗЖ, «Оппозиционный блок» — всё это осколки того, что до 2014 года называлось «Партией регионов». Бывшая партия власти. Но за них всё равно голосуют — из чувства протеста. Теперь уже — и против политики Зеленского.

Есть также обобщенные данные Киевского международного института социологии на начало июня. КМИС дает цифры по условным регионам (Запад, Центр, Юг, Восток) — и результаты уже не такие кричащие, как в отдельно взятом Мариуполе. Но даже тут видно, что рейтинг «Слуги народа» среди готовых участвовать в выборах — 24,8% (против 35,6% за ОПЗЖ).

А ведь год назад восточная Днепропетровская область дала партии Зеленского 56,7% голосов (максимальный на Украине результат), Харьковская — 42,7%. То есть популярность президентской партии на востоке сильно просела, а поддержка оппозиционной Зеленскому ОПЗЖ, наоборот, выросла.

Украинизация востока не помогла

Тут самое время вспомнить: «Так ведь соперник Зеленского — Порошенко!». К сожалению, действия Зеленского этого не подтверждают. Институт национальной памяти продолжает заниматься глорификацией пособников нацистов и разрабатывает для школьников «Курс лекций о российской агрессии». Представители Донбасса, которых офис президента включил в ТКГ — откровенные разжигатели войны. С ноября прошлого года на Украину полностью блокирован ввоз российских книг — такого не было даже во времена Порошенко.

Ну и «достижения» экс-президента его преемник тоже не отменял: образовательный процесс по-прежнему только на украинском, квоты на русскоязычный контент, запрет вещания российских телеканалов. Да что там российских — телеканалу КРТ не так давно не продлили лицензию на вещание только за появление в эфире фотографии певца Льва Лещенко

Не сказать, чтобы ОПЗЖ были убежденными сторонниками дружбы с Россией. Во всяком случае, они эти убеждения успешно скрывают. И правильно делают — на сегодняшней Украине это всё равно, что самому написать на себя донос в СБУ

Но в силу возможностей против всего перечисленного протестуют. И одного этого достаточно, чтобы собирать до половины голосов избирателей востока Украины.

Избирателей, которые вот уже шесть лет как избавлены от «влияния российской пропаганды» и живут в самой что ни на есть украинской Украине: факельные шествия, парады вышиванок по пять раз в год, без влияния «Яндекса» и российских соцсетей, книг, фильмов, спектаклей, исполнителей (у большей части музыкантов запрет на въезд из-за концертов в Крыму или на территории ЛДНР). И вот чудо — они от этого не становятся украинцами. Требуют соблюдения своих прав, голосуют за условно пророссийских политиков. Ну как им после этого не отменить выборы?

К слову, такую отмену стоит рассматривать как прецедент. Взять хотя бы восток Запорожской области — там до зоны боевых действий поближе, чем от севера Луганской до линии разграничения. Почему бы не отменить выборы и для Запорожья? И с Днепропетровской та же история.

Сегодня украинская власть обкатывает в Донбассе то, до чего не додумались даже предшественники команды Зеленского. Те делали «негражданами» только проживающих на неконтролируемой территории. Эти лишают избирательных прав по факту места жительства в «неправильных» областях. Боясь признать, что дело не в прописке, а в убеждениях.