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Лукашенко усомнился в своей победе на выборах 

Майк Габриелян 40 минут назад
Александр Лукашенко заявил, что не уверен в своей победе на выборах. Его цитирует ТАСС.

«Что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь!» — сказал он журналистам на избирательном участке.

Лукашенко также заявил, что не знает, куда совершит свой первый визит в случае переизбрания. Он признался, что «не напрягается по поводу первых визитов», чтобы что-то продемонстрировать:

«Я уже с первыми визитами наездился, поэтому искренне говорю, что такой проблемы у меня нет».

Ранее «Рамблер» сообщал, что выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, поскольку явка уже превысила 54%. Первые результаты появятся в воскресенье вечером.
Лукашенко пообещал «оторвать яица» части элиты в РФ
В выборах участвуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая.
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В мире , Видео , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС
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