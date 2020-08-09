Лукашенко усомнился в своей победе на выборах 

Александр Лукашенко заявил, что не уверен в своей победе на выборах. Его цитирует ТАСС.
«Что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь!» — сказал он журналистам на избирательном участке.
Лукашенко также заявил, что не знает, куда совершит свой первый визит в случае переизбрания. Он признался, что «не напрягается по поводу первых визитов», чтобы что-то продемонстрировать:
«Я уже с первыми визитами наездился, поэтому искренне говорю, что такой проблемы у меня нет».
Ранее «Рамблер» сообщал, что выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, поскольку явка уже превысила 54%. Первые результаты появятся в воскресенье вечером.
В выборах участвуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая.