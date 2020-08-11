Центр города Гродно перекрыли 

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"В Гродно весь центр, площади Ленина и Советская стерильные. Людей нет", — передает корреспондент Sputnik.

Все кафе, в том числе круглосуточные, закрыты. Въезд в центр запрещен.

Акции протеста идут в Белоруссии второй день после президентских выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко . Вечером в понедельник в крупных городах страны начались массовые задержания протестующих. В Гродно также задерживали сторонников оппозиции.

В Минске в ночь на вторник продолжаются столкновения сторонников оппозиции с силовиками. Милиции удалось оттеснить протестующих из района ТЦ "Рига" и с Пушкинской площади. Накануне вечером, в ходе строительства баррикад, погиб один из участников беспорядков.